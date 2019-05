© foto di Giuseppe Scialla

Domenico Fracchiolla dopo l’esperienza alla Virtus Francavilla, interrotta nello scorso dicembre, potrebbe ripartire in estate da un’altra società di Serie C. Si tratta della Casertana che, secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, lo avrebbe messo nel mirino per il ruolo di direttore sportivo. Oltre a Fracchiolla in corsa per il ruolo ci sarebbe anche Pietro Fusco, attualmente alla Sambenedettese.