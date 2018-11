Casertana, tifosi contro Fontana: la serata surreale del tecnico

© foto di Federico Gaetano

"Fontana vattene". Un coro ripetuto come un mantra dagli ultras della Casertana praticamente per tutta la durata del derby con la Paganese, e persino "formalizzato" su uno striscione apparso nei Distinti, sede del tifo rossoblù. Non è stata una serata facile per il tecnico dei Falchetti, ormai sfiduciato dalla piazza e contestato anche con la gara saldamente in mano ai suoi ragazzi. Commovente l'abbraccio coi calciatori dopo il vantaggio griffato D'Angelo: una squadra intera corsa sotto la panchina quasi a suggellare un'intesa che all'esterno forse non traspare e su cui si è romanzato tanto, ma che c'è ed è reale. L'unico momento, evidentemente, di gioia per l'ex trainer di Cosenza e Juve Stabia in una giornata che gli resterà impressa nella mente per parecchio tempo. La sua squadra, dopo un inizio balbettante e i fischi del pubblico, archivia la sfida già nel primo tempo e conduce una ripresa di mera gestione. Al fischio finale un nuovo abbraccio, appassionato e interminabile, col gruppo protagonista di questo sontuoso 4-1 rifilato alla Paganese. Sono attimi concitati che destano stupore anche nel pubblico presente in tribuna, che gradisce poco questo capannello "amorevole" creatosi tra Fontana e la squadra, che restano a colloquio per diversi minuti. "Deve andare via comunque, la partita con la Paganese non è un test attendibile", è questo il senso di alcuni commenti che rimbalzano in tribuna. Anche i giocatori vengono parzialmente beccati al momento del loro ritorno nel sottopassaggio, e la reazione del Ds Aniello Martone, presente in campo, è stizzita e plateale. Il suo gesto viene interpretato come un "adesso andate via" rivolto alla tribuna, e gli animi si riscaldano anche nei suoi confronti. Ma forse la sua è una risposta che, decodificata in un'altra maniera, può essere intesa anche come la promessa di gettare la spugna. Chissà. In sala stampa si presenterà solo il tecnico della Paganese, Fabio De Sanzo. Prosegue, invece, il silenzio di calciatori ed entourage rossoblù, compresi patron D'Agostino e lo stesso Fontana, che resterà seduto a lungo in panchina per scaricare tensione e nervosismo. Tutti disertano l'appuntamento con i giornalisti e nessuno si fa vedere. Si rincorrono le notizie più disparate, ma di certo non c'è nulla. E nulla viene fatto trapelare, neanche in via informale. Fontana sì o Fontana no? Non è dato sapere, per ora. Ma è chiaro che il suo futuro è ormai appeso ad un filo. Da un lato, una tifoseria che lo ha scaricato da tempo e un presidente, Giuseppe D'Agostino, che magari è tormentato dall'opportunità di un cambio tecnico. Dall'altro, Martone e i giocatori (o comunque la maggior parte di essi), solidali con l'allenatore. La sensazione, però, è che non ci saranno ribaltoni almeno fino a Rende. Una sensazione, appunto. Perché, in un contesto al momento così lacerato, ogni sorpresa è dietro l'angolo.