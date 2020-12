Casertana, torna a parlare Guidi: "Siamo una bomba atomica. Speriamo di non fare danni"

vedi letture

Il tecnico della Casertana Federico Guidi è intervenuto nel corso della trasmissione C Siamo su Rai Sport all'indomani del match con la Viterbese giocato in nove uomini per il focolaio Covid che ha colpito la squadra rossoblu: “Parlare di calcio è veramente difficile, stiamo vivendo una situazione paradossale. Non è facile far capire quello che è il mio stato d’animo attuale. Avevamo 15 positivi e avevamo messo al corrente Lega e Viterbese che avevamo solo 9 giocatori disponibili con 3 di questi febbricitanti e altri che venivano da infortuni. La nostra situazione è complicata: siamo una bomba atomica e possiamo recare danni alla comunità. L’Asl si è precipitata a fare altri tamponi per evitare il peggio ma la Lega ci ha negato il rinvio, a volte servirebbe la regola non scritta del buon senso. Si potevano prendere in considerazione anche altre soluzioni, trattandosi di un caso limite. Tre dei calciatori scesi in campo sono risultati positivi, speriamo di non recare ulteriori danni”.