Casertana, Turchetta: "Con la Paganese partita che vale tantissimo"

Al termine della gara di Lecce, Gianluca Turchetta ha parlato così della prova della sua Casertana quest'oggi: "Il Lecce lotterà per vincere il campionato. Siamo venuti qua per cercare un punto importante. Volevo dimostrare quello che non sono riuscito in questi mesi. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di stasera. Ormai è iniziato il campionato. Non voglio parlare del passato. La Paganese è una partita che vale tantissimo. Contento del sostegno dei tifosi. Bisogna avere sempre cattiveria", le parole raccolte da TuttoCasertana.it.