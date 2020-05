Casertana, ultimi passi per il nuovo stadio. Il sindaco: "Occasione di rinascita sportiva"

Futuro incerto per il campionato di Serie C, ma la Casertana è operativa sul futuro, a cominciare dalla questione legata allo stadio, che dà tempo impegna il club.

E come riferiscono i canali ufficiali dei campani, proprio quest'oggi si è conclusa la procedura della Conferenza dei Servizi per l’analisi del progetto del nuovo impianto: il comune ha recepito pareri e prescrizioni degli enti preposti, e il progetto sarà quindi integrato con quello che è stato richiesto, così che possa poi essere portato all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione.

Queste le parole del sindaco di Caserta Carlo Marino: “Abbiamo compiuto un altro grande passo avanti verso la realizzazione del nuovo stadio Pinto e ne sono davvero felice. Ringrazio tutti i partecipanti alla Conferenza dei Servizi per i contributi trasmessi che serviranno a migliorare questo ambizioso progetto. Una sfida importante portata avanti con la Casertana Calcio e con il presidente D’Agostino, che prosegue nel solco della nostra programmazione sull’impiantistica sportiva dell’intera città. Un’occasione unica di rilancio e di rinascita sportiva, ma anche sociale ed economica per il capoluogo”.