Casertana-Vibonese 1-1, Prezioso risponde a Floro Flores

© foto di Giuseppe Scialla

Finisce 1-1 la gara valida per la nona giornata di Serie C - Gruppo C tra Casertana e Vibonese. Dopo il gol di Floro Flores all'11', ci ha pensato infatti Prezioso a ristabilire l'equilibrio del match al 50'. Vibonese quinta con 14 punti in classifica, Casertana sesta con 12.