Casertana, Violante conferma: "Juve Stabia e Avellino vogliono Castaldo"

Tiene banco, in casa Casertana, la situazione legata a Luigi Castaldo. A fare un punto della situazione, dopo che il profilo del bomber è stato accostato a Juve Stabia e Avellino, è stato il responsabile dell'area tecnica rossoblù Salvatore Violante, che si è così espresso dalle colonne de Il Mattino: "L'interesse è reale perché sono stato contattato prima dall'agente del giocatore e poi dal direttore sportivo dell'Avellino Di Somma. Il fatto è che a due settimane dalla chiusura del calciomercato e non trattandosi non di un ragazzino da sistemare per fargli fare esperienza o di un giocatore di completamento, bensì di un elemento importante per la Casertana, è chiaro che la cosa va trattata con la dovuta attenzione. Castaldo, tuttavia, non mi ha mai detto che voleva andar via da Caserta, nemmeno quando ci siamo trovati in sede di rivisitazione del contratto. Insomma, Gigi è stato sempre tra i più disponibili nel sederci attorno a un tavolo per trovare una soluzione finalizzata alla sua riconferma alla Casertana. Reale, quindi l'interessamento di Juve Stabia e Avellino, così come è reale e concreto il fatto che per noi Castaldo è giocatore importante. Ad ogni modo, la Casertana farà conoscere a breve le sue intenzioni in merito".