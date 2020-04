Casertana, Violante: "Ognuno deve fare un piccolo sacrificio. Ben venga la cassa integrazione"

vedi letture

Il responsabile dell'area tecnica della Casertana Salvatore Violante ha parlato al Corriere dello Sport della necessità di tutelare i giocatori di Serie C e del possibile ricorso alla casa integrazione: “Va dato atto al presidente Ghirelli di essersi mosso in anticipo creando i presupposti per far ripartire la Serie C. Nel prossimo futuro gli introiti scarseggeranno, il peso economico delle sponsorizzazioni sarà inferiore. Molti club, non avendo grosse disponibilità, preleveranno calciatori dalle categorie inferiori. - continua Violante – La cassa integrazione è una forma di tutela per tutti. Ognuno di noi deve fare un piccolo sacrificio economico, in base agli stipendi percepiti, andando incontro alle rispettive società".