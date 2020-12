Casertana-Viterbese. Interviene l'ASL: tamponi urgenti per alcuni giocatori in stato febbrile

Arrivano aggiornamenti da Caserta dove la gara Casertana-Viterbese non ha ancora avuto inizio. Come evidenzia la società campana l’ASL di Caserta è intervenuta presso lo stadio ‘Pinto’ per effettuare tamponi urgenti ad alcuni calciatori rossoblu in stato febbrile. Al momento, in attesa di novità, il fischio d'inizio resta fissato alle 18:15.