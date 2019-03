Fonte: TuttoC.com

La gara Casertana-Viterbese, risultato a parte, aveva ancora una pendenza da risolvere. Ovvero la posizione di Zhivko Atanasov, il difensore dei laziali, che aveva ricevuto una giornata di squalifica, virtualmente scontata contro il Matera, match non disputato per l'esclusione dei lucani dal torneo. Atanasov è sceso in campo al "Pinto" e la sua posizione, secondo il Codice di Giustizia Sportiva, è regolare: "Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3‐0 o 6‐0 ai sensi dell’art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva". Il match non disputato ha infatti generato un risultato valido, Atanasov quindi poteva essere schierato ed un eventuale ricorso verrebbe respinto.