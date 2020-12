Casertana-Viterbese, non si placano le polemiche: due positivi fra i nove in campo

Come riportato da l'edizione odierna di Tuttosport, non si placano le polemiche dopo il match tra Casertana e Viterbese. Pesanti strascichi per Casertana-Viterbese 0-3, giocata domenica dai padroni di casa in 9, perché falcidiati dal Covid19. La conseguenza grave è che due dei tre giocatori del club campano, scesi in campo febbricitanti, sono risultati positivi al coronavirus e dunque c'è molta apprensione anche nella Viterbese.