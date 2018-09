Casertana, vittoria in amichevole con l'Equipe Campania

© foto di Giuseppe Scialla

Casertana vincente nel test tenuto questa mattina al Pinto davanti a circa 300 spettatori contro l'Equipe Campania (2-0). Le reti nel primo tempo ad opera di Cigliano (nella foto), con un botta sottoporta dopo un dai e vai con Zito, e di Lorenzini di testa sugli sviluppi di un corner. Altro maestoso intervento, sempre prima dell'intervallo, di Raoul Lombardo (90 minuti per lui) su conclusione dai 30 metri di Pinna. Nei Falchetti, il tecnico Gaetano Fontana ha sperimentato il 3-5-2 puntando sul duo offensivo Padovan-Castaldo, con Zito che ha agito da quinto a sinistra e Pinna utilizzato a sinistra tra i tre centrali. A riposo Mancino, Vacca e D'Angelo che hanno svolto lavoro a parte. Quadrifoglio di lusso nell'attacco AIC dei tecnici Guglielmo Tudisco e Nunzio Gagliotti, con Umberto Improta e Troianiello ali in supporto di Letizia e Scalzone. A centrocampo Savarise e Platone e, con Lombardo tra i pali, Dentice, Filosa, Esposito e Nicolao a comporre la cerniera difensiva. Nella ripresa spazio anche a Maurizio Coppola, Emanuele Murolo, Verde e Passariello, mentre nei rossoblù è entrato Alfageme. Una bella giornata di sport che si è chiusa con la visita nello spogliatoio dell'Equipe da parte di Fontana, il quale ha voluto complimentarsi col gruppo del coordinatore Antonio Trovato. Capitolo mercato: Gigi Pezzella è vicino all'Albanova (Eccellenza campana), mentre non ci sono novità circa il passaggio di Scalzone all'Avellino. Domani giorno di riposo e martedì mattina ripresa degli allenamenti a Mugnano con amichevole già programmata per giovedì 6 contro il Gladiator (Eccellenza) a Santa Maria Capua Vetere (ore 15.30)