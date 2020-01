© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Lo scorso 2 gennaio, il patron del Catania Antonino Pulvirenti dalle colonne de La Sicilia ha spiegato che la società e in vendita e che i pagamenti sono in regola: "Follieri è stato l'unico interessamento ufficiale, mi ha chiesto di incontrarlo, ma prima di trattare voglio le garanzie economiche da primario istituto di credito italiano". Oggi arriva il comunicato stampa di Follieri Capital, che afferma di essere pronta a fornire le garanzie economiche richieste:

Follieri Capital Ltd comunica che la societa' e' pronta a fornire Le credenziali di evidenza fondi richiesta per l'inizio della due diligence e della trattativa formale per l'acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla Firma di un preliminare di acquisto. Teniamo a precisare che il nostro piano Industriale prevede un investimento equivalente a sessanta milioni di euro per poter effettuare I pagamenti del debito pregresso e investimenti per il futuro . Siamo pronti con il sostegno della grande tifoseria Catanese a portare il nome della squadra e della Citta' Nel Mondo.