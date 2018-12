Caso Fanesi, chiesta archiviazione: "Lesioni dovute a caduta accidentale"

© foto di Giovanni Padovani

Una caduta accidentale dietro le lesioni subite da Luca Fanesi, tifoso della Sambenedettese rimasto in coma per diversi mesi dopo la gara contro il Vicenza del 5 novembre 2017. I pm che si occupano del caso, scrive gazzettarossoblu.it avrebbero avanzato al GIP richiesta di archiviazione del procedimento. Nell'atto depositato si legge: "Gli accertamenti svolti portano ad escludere che il Fanesi o altri abbiano riferito dell’origine delle lesioni dal medesimo riportate; l’acquisizione di tutte le conversazioni non ha fatto emergere alcuna significativa circostanza; l’acquisizione dei filmati ha permesso di escludere che ci siano immagini che hanno ripreso il momento esatto in cui si è verificato il fatto (quando Fanesi si trova dietro la camionetta del reparto mobile); la consulenza medica svolta dal professor Paolo Fais e dalla dottoressa Chiara Giraudo identifica quale dinamica più probabile quella che le lesioni di una contusione cranio encefalica sia stata prodotta dall’urto del capo contro il marciapiede avvenuto per caduta accidentale". Ricordiamo che Fanesi è uscito dall'ospedale soltanto il 2 marzo 2018.