Cassano si allena con l'Entella: "Sono felice, grazie a Gozzi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da domani Antonio Cassano si allenerà con l'Entella. Il fantasista di Bari Vecchia ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Non sono felice, ma di più, super super felice di riprendere ad allenarmi. Ringrazio il presidente Gozzi per questa opportunità. Procediamo giorno per giorno quello che sarà domani lo vedremo, Vogliamo prima di tutto capire come reagisco. Fisicamente sto benissimo, peso 84 chili, mai ho iniziato una preparazione con questo numero sulla bilancia".