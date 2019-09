Castori e le voci sul suo approdo a Bari: "Non c'è niente di vero"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Molti rumors circa la panchina del Bari, con la società che ha dato sempre più fiducia a mister Giovanni Cornacchini, che non sta però soddisfacendo la piazza. Forse decisive le prossime gare, ma alcuni nomi, per il post Cornacchini, sono già circolati. Tra questi Fabrizio Castori, che, con un lapidario commento ai microfoni di calcioweb.com, ha smentito tutto: “Le voci sulla panchina del Bari? Non c’è niente di vero, non sono stato interpellato da nessuno”.