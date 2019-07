© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Fabrizio Castori dice addio al Carpi. Il tecnico ha scelto di salutare il club emiliano con un'intervista alla Gazzetta di Modena: "Sono molto dispiaciuto per i tifosi - afferma il tecnico in relazione all'ultima annata conclusa con la retrocessione in Serie C -, ai quali posso dire di averci messo il massimo impegno, convinto com'ero di poterci salvare. Non averlo fatto rappresenta un grande dolore. Carpi è una città che ti dà serenità, qualità della vita e l'equilibrio che serve sia nei momenti di entusiasmo che di difficoltà".