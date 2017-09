Catania, ag. Da Silva: "Mai fatta guerra al club o a Lo Monaco"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo le dichiarazioni dell'ad del Catania Lo Monaco circa il centrocampista Gladestony Da Silva ("Lo metto fuori lista e non gli farò neanche la risoluzione. Deve stare con noi fino al 30 giugno 2018 e andare in tribuna a guardarsi le partite del Catania. Ascoltando sirene di mercato, ha fatto lo scontento fino a ieri"), ai microfoni di newscatania.com, ha parlato l'agente del calciatore, Marco Petrin, che si è così espresso:

"Cado totalmente dalle nuvole, non so il perché di questa reazione, penso non ci sia motivo. Il giocatore è sempre stato tranquillo, si è sempre allenato regolarmente, non ha mai fatto nulla di sbagliato. Personalmente con Lo Monaco non parlo da due mesi, non so come mai abbia fatto questa dichiarazione. Io ci penserei bene, considerato il valore umano e tecnico del giocatore. Però, ripeto, se lui pensa che questo sia il bene per il Catania faccia le sue scelte. Da parte nostra non c’è stata alcuna richiesta, c’è sempre stato un atteggiamento propositivo, non abbiamo mai fatto guerra al Catania o a Lo Monaco”.