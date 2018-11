© foto di Federico Gaetano

Non ci sono solo Cosimo Chiricò del Lecce e Riccardo Sottil della Fiorentina nel mirino del Catania per gennaio. Secondo quanto riferito da La Sicilia il club etneo sarebbe sulle tracce di un altro attaccante per rinforzare il reparto avanzato. Si tratta di Pasquale Maiorino del Livorno, calciatore che piace molto al tecnico Andrea Sottil.