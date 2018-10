Catania, Argurio: "Lovric un talento. Sottil ci punta"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ospite delle colonne del portale calcioslavo.it Christian Argurio, attuale ds del Catania e profondo conoscitore del calcio balcanico, ha rilasciato alcune dichiarazioni in chiave rossoazzurra parlando di alcuni dei talenti provenienti dall’altra sponda del Mar Adriatico: "In C è più difficile far arrivare i giovani, attrarli, anche se per fortuna la piazza ancora adesso ha un grandissimo appeal. In squadra abbiamo Brodic davanti, che è il giocatore più giovane ad aver esordito in prima squadra nella storia della Dinamo Zagabria. Quando l'abbiamo preso era un po' giù, veniva da tanti prestiti lontano dal Bruges. Probabilmente il Belgio non è neppure il top per la mentalità croata. Poi abbiamo Lovric e Barisic che ho portato entrambi a Catania già nel 2012: il primo fece annate straordinarie con la Primavera, poi però ha perso tre anni per problemi ad entrambi i crociati. Quest'anno mister Sottil ci punta: è il nostro difensore giovane. Barisic invece è un finto sloveno: di fatto è un croato, visto che i suoi genitori lo sono entrambi. Come il suo connazionale Jelenic negli anni ha imparato a giocare da quinto di centrocampo. In più abbiamo un 2000 di grandissima prospettiva come Mujkic, bosniaco.