Catania, atteso per oggi il si di Raffaele. Altrimenti si cambia: ci sono Brevi e Dal Canto

E' atteso in giornata il sì di mister Giuseppe Raffaele, ma se qualcosa dovesse andare storto, non è escluso che il Catania batta altre piste per il post Cristiano Lucarelli. Il tecnico, che deve liberarsi dal Potenza, è il pole per la panchina siciliana, ma, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, se la questione non andrà in portò i rossazzurri vireranno su altri profili: attenzionati Oscar Brevi, reduce dall'esperienza con l'Olbia, e Alessandro Dal Canto, lo scorso anno alla Robur Siena (non iscritta al torneo di C).