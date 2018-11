Catania, Barisic: “Voglio la Serie A con questo club”

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Maks Barisic, attaccante del Catania, ha parlato a Ultima Sport sul suo momento in Sicilia. “Per me giocare qui significa tanto - ha detto l’attaccante, nelle parole raccolte da Tuttocalciocatania.com -. Squadra fortissima lo scorso anno, adesso ancora di più. Sono cresciuto nelle giovanili etnee, qua ho imparato tanto. In Slovenia non si dava molto spazio alla tattica, qui invece mi sono completato come calciatore. Il Direttore Argurio? Sa tutto di me. E’ come un padre, mi segue dall’inizio della carriera, sono contento che mi abbia portato in Sicilia”. Sui sogni futuri. “Dopo la retrocessione in C avevo il morale a terra, anche perché ero approdato al Catania quando militava in Serie A. Non era facile risollevarsi, ma il mio sogno è quello di tornare nella massima categoria e farlo con il Catania. Spero di riuscirci”.