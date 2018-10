Catania, Biagianti: "Dal Massimino il solito impagabile affetto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

A segno nel 3-1 alla Vibonese col gol che ha sbloccato la gara il capitano del Catania Marco Biagianti: "Il gol nasce da uno schema, sono felice per aver fatto centro al Massimino che ci ha accolti con il solito impagabile affetto. Il futuro? Abbiamo più partite concentrate in pochi giorni, ma abbiamo anche la forza e le motivazioni per affrontarle tutte in un certo modo. Chiunque venga schierato può fare benissimo e nelle prime due partite questo particolare è emerso".