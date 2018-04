Catania, Biagianti dopo il rinnovo: "Innamorato di questi colori"

© foto di Federico Gaetano

Fresco di rinnovo col Catania, Marco Biagianti commenta al sito ufficiale del club la firma: “Il rinnovo giunge in un momento personale caratterizzato da sensazioni estremamente positive sul piano fisico, supportate dall'esperienza, e da una continuità che non sempre ho avuto nei primi anni d'attività. Indossare per più di un decennio la stessa maglia è rarissimo: il Catania mi ha scelto un'altra volta ed io sceglierei sempre il Catania, perché sono innamorato di questi colori e sono semplicemente grato alla società, ai tifosi ed alla città per tutto quello che mi è stato dato. Penso al presente ed al futuro: voglio sfruttare il tempo a disposizione per fare meglio di ciò che ho fatto in passato. Il mio entusiasmo è immutato, andiamo avanti con fiducia ed ambizione".