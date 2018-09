© foto di Federico Gaetano

Intervista del quotidiano La Sicilia al capitano del Catania, Marco Biagianti. Queste le parole del centrocampista ex Livorno, in merito al possibile ripescaggio degli etnei in Serie B: "La Serie B è la categoria che meritiamo noi in quanto squadre e che merita ovviamente anche l’intera città. Anche se malauguratamente dovesse essere Serie C, lotteremmo per vincere il campionato. Ci siamo risvegliati dopo i giorni di festa, siamo qui ad attendere. Al di là di tutto, vogliamo che le regole vengano rispettate".