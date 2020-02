© foto di Federico De Luca

Il Catania è alla caccia di un rinforzo offensivo in più dopo l’arrivo di Leo Beleck. Secondo quanto riportato da La Sicilia una delle ipotesi porta all’ex Reggina Alessio Viola che però non è un vero e proprio centravanti come vorrebbe Lucarelli. Scartate le ipotesi Acquafresca e Cacia resterebbero altri tre nomi in ballo come quelli di Lores Varela, ex Ascoli e Pisa, Valeri Bojinov, sempre nel mirino del Pescara che però non si è ancora deciso a chiudere, e Obafemi Martins, anch’egli accostato al Pescara nelle scorse settimane. Il bulgaro classe ‘86 nella giornata di ieri aveva parlato di “un’offerta dall’Italia”.