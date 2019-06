Catania, Camplone in pole per la panchina. Ma c'è Marino sullo sfondo

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Secondo quanto rivelato da TuttoC.com il futuro di Paquale Marino, qualora il progetto Palermo dovesse naufragare e il club non iscriversi alla prossima Serie B, potrebbe essere ancora in Sicilia. Si tratterebbe del Catania, dove ha allenato dal 2005 al 2007, che starebbe monitorando con attenzione la situazione che vive il club del capoluogo siciliano per capire se ci sono margini per un clamoroso ritorno. In pole al momento però resta sempre Andrea Camplone, ma se dovesse precipitare la situazione a Palermo potrebbe esserci un tentativo per Marino.