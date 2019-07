© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Colpo in entrata per il Catania. Secondo quanto raccolto da TuttoSalernitana.com, il centrocampista Andrea Mazzarani (30), dopo le 15 presenze e un gol con la maglia della Salernitana, avrebbe trovato l'accordo con il Catania. Per Mazzarani, che firmerà un contratto biennale sino a giugno 2021, si tratta di un ritorno, avendo già indossato la maglia dei rossoazzurri nelle stagioni 2016-17 e 2017-18. Seguiranno sviluppi.