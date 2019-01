Catania, con Di Piazza e Sarno c'è l'imbarazzo della scelta in avanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’attacco del Catania dopo il mercato di gennaio potrebbe essere rivoluzionato, con il tecnico Andrea Sottil che avrà l’imbarazzo della scelta su chi schierare nel tridente e potrà contare su alternative pari ai titolari. L’unico intoccabile rispetto alla prima parte di stagione dovrebbe essere Marotta, favorito su Curiale, nel ruolo di punta centrale. Ai suoi fianchi alla ripresa potrebbero infatti esserci due new entry – gli affari sono in dirittura d’arrivo – come Matteo Di Piazza e Vincenzo Sarno che andranno a prende il posto, almeno sulla carta, dei giovani Barisic e Manneh protagonisti di ottime prestazioni nella prima parte di stagione.

I due, assieme al più esperto e duttile Cristian Llama saranno armi importanti per dare fiato ai nuovi, che dovranno riprendere confidenza col campo essendo stati finora ai margini di Lecce e Padova, e magari anche a gara in corso per dare quella velocità e quella qualità che può spaccare in due le partite.