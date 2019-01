Catania, contatti avviati per Palumbo. C'è anche il Cosenza

© foto di Federico Gaetano

Il Catania continua ha avviato i primi contatti per portare in rossazzurro Antonio Palumbo, centrocampista classe 1996, di proprietà della Sampdoria ma attualmente in prestito alla Salernitana, con cui fino ad ora ha collezionato 5 presenze in Serie B. Il giocatore piace anche al Cosenza. Lo riporta Sky Sport.