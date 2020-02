© foto di Andrea Rosito

Secondo quanto riferito da Catania.iamcalcio.it il tecnico etneo Cristiano Lucarelli avrebbe contattato Valeri Bojinov per sondare la disponibilità del bulgaro a vestire la maglia rossazzurra. I due si conoscono avendo giocato assieme a Lecce nel 2001 e a Parma nel 2009 e potrebbero ritrovarsi a Catania non più come compagni di squadra, ma come allenatore e giocatore. Il classe ‘86 è attualmente svincolato e ha aperto negli ultimi giorni al ritorno in Italia (dove lo cerca anche il Pescara), ma bisogna capire quanto potrebbe mettere il Catania sul piatto viste le ristrettezze economiche in cui naviga il club.