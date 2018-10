Catania, contro la Vibonese tifosi in maglia nera per protesta

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il Catania sabato pomeriggio esordirà tra le mura amiche dello stadio "Massimino" contro la Vibonese, dopo aver disputato la prima gara del suo torneo in trasferta a Rende, gara vinta per 1-2. Sarà quella contro i rossoblu la prima partita dopo la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, che ha giudicato inammissibili i ricorsi contro la Serie B a 19 squadre. Il Catania quindi dovrà giocarsi la promozione sul campo. Ma ovviamente il mancato ripescaggio non è andato giù alla piazza etnea, storicamente calorosa. Per il match contro la Vibonese la tifoseria ha quindi annunciato una simbolica protesta contro la giustizia sportiva, invitando tutti i supporter a presentarsi allo stadio con una maglia nera.