© foto di Giuseppe Scialla

In casa Catania è corsa contro il tempo per la cessione societaria che riporterebbe il sereno dopo che la società ha comunicato ai giocatori di sentirsi liberi di valutare ogni offerta alla riapertura del mercato. Secondo quanto riferisce Catania.iamcalcio.it il club starebbe lavorando da metà dicembre con una cordata composta da due azionisti forti e dagli attuali sponsor della squadra etnea che tramuterebbero in azioni della nuova società il loro attuale sostegno economico. In queste ore sarebbero in corso varie riunioni fra le parti per trovare l'accordo definitivo e per redigere lo statuto della nuova società che acquisterà il Catania, oltre che il ruolo dell'attuale dirigenza. La data limite che i protagonisti della vicenda si sono dati è quella del 31 dicembre.