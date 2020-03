Catania, Curcio: "Conta la salute. Possibile annullamento playoff? Accetteremo le scelte"

In attesa di capire se e quando riprenderanno i campionati, i calciatori continuano ad allenarsi da soli a casa e rinnovano l'invito alla popolazione affinché si rispettino le regole imposte dal Governo. In merito, la redazione di tuttoc.com ha contattato telefonicamente il fantasista del Catania Alessio Curcio che si è soffermato anche sull'ipotesi dell'annullamento dei playoff: "A Catania ho trovato una dimensione ottimale, come squadra stiamo facendo un percorso importante e nelle ultime settimane prima della sosta ci siamo tolti delle soddisfazioni. Voglio lanciare un messaggio al popolo etneo: restate a casa ora, torneremo a divertirci insieme molto presto. È una piazza calorosa che dà sempre una spinta in più, se giochiamo a porte chiuse l'assenza della gente ha un suo peso. [...] La prima cosa è la salute, ogni decisione che verrà presa da parte degli organi competenti sarà accettata. Ora conta solo restare a casa".