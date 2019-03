© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordisce con un pareggio casalingo Walter Novellino sulla panchina del Catania. Un pari con brivido, come sottolinea Tuttosport, visto che gli etnei prima falliscono un rigore con il capitano Lodi, poi vanno sotto contro il Potenza (gol di Giosa) per poi trovare il pari con Di Piazza, ma finendo in 10 per l’espulsione di Carriero poco dopo la mezzora della ripresa.