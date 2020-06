Catania, Ferraù (SIGI): "Firmato accordo d'intenti per il passaggio di proprietà del club"

vedi letture

Uno dei soci di SIGI, società che da tempo sta cercando di acquistare il Catania, Giovanni Ferraù ha parlato ai microfoni del Catanista della situazione relativa al passaggio di proprietà del club etneo annunciando che nella giornata di ieri è stato firmato un accordo d’intenti fra le parti: “Ieri è stato firmato un accordo di intenti, una bozza condivisa con impegni reciproci di rinuncia da una parte ed avanzamento dall’altra. Finaria si è resa disponibile ad eliminare delle clausole che noi ritenevamo impresentabili. Torre del Grifo e il Credito Sportivo? Fabio Pagliara ed altri della dirigenza sono a Roma per incontrare rappresentanti del Credito Sportivo e verranno fuori idee più chiare per quanto riguarda il futuro. - continua Ferraù parlando poi dei play off - In ottica di collaborazione ci siamo detti disponibili fin da subito ad accollarci, in caso di aggiudicazione, l’eventuale debito dei giocatori e dei dipendenti. Da parte di Finaria c’è la disponibilità a fare un finanziamento, e noi ci porremmo da garanti per questo adempimento. Per quanto riguarda l’eventuale promozione, c’è una nostra proposta di predeterminare un sovrapprezzo nel caso in cui il Catania dovesse essere promosso in Serie B, siamo ancora in trattativa per predeterminarlo, ma ripeto c’è una nostra proposta concreta”.