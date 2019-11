© foto di Giuseppe Scialla

Dopo essere stato chiamato in causa dall’amministratore delegato dimissionario del Catania Pietro Lo Monaco, l’imprenditore Raffaello Follieri ha confermato l’interesse per il club etneo ai microfoni di IAM Calcio Catania: “Ho incontrato Lo Monaco, un professionista serio che ha a cuore le sorti del club rossoazzurro. Il nostro gruppo ha dato disponibilità a valutare l’operazione, - continua Follieri - ma non abbiamo ricevuto nessun segnale da parte della proprietà attuale in tal senso“.