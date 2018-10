Catania, La Sicilia: "Oggi la sentenza del Tar sugli etnei"

"'La Figc completi la procedura dei ripescaggi'. Oggi la sentenza. I legali etnei ieri al Tar". Così scrive La Sicilia, quotidiano in edicola che segue le sorti del Catania, titola sulle ultime novità in casa dei rossazzurri sul possibile ripescaggio in Serie B. Si è in attesa della sentenza del Tar del Lazio che sarà emessa nella giornata odierna. Ieri davanti il tribunale amministrativo regionale presieduto dalla dottoressa Germana Panzironi, è stata discussa la domanda cautelare del ricorso promosso dal Catania avverso i provvedimenti del commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini