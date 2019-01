© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato del Catania trova spazio al centro della pagina sportivo del quotidiano La Sicilia. Il club etneo - si legge - da tempo sta sondando il terreno aspettando il momento propizio per agire ed effettuare i colpi necessari che saranno due di sicuro, al massimo tre. Si è già fatto qualche nome. Uno è quello di Antonio Palumbo che potrebbe arrivare in prestito dalla Sampdoria. L'altro è quello di Matteo Di Piazza, attualmente in forza al Cosenza. L'attaccante palermitano è inseguito pure dal Catanzaro.