Catania, i legali della proprietà incontrano la Sigi: giornata chiave per il futuro del club

Potrebbe essere quella odierna una giornata di svolta per il Catania, con il club etneo che, al netto della posizione di classifica, vede la disputa dei playoff a rischio. Perché prima di tutto c'è da sciogliere il nodo societario.

Come riferisce il quotidiano La Sicilia, però, quest'oggi è in programma l'incontro tra gli avvocati della proprietà e quelli della SIGI, la società per azioni che ha presentato un'offerta al club, l'unica arrivata finora a Gianluca Astorina, Au e presidente del club etneo: cifra che ammonta a un milione di euro, con un piano industriale da 55 milioni per salvare i vari posti di lavoro e ottemperare alle varie situazioni di gestione (fornitori e similari). I legali avranno il compito di esaminare la documentazione che servirà poi per stilare la relazione da presentare in Tribunale entro mercoledì.

E' infatti nelle aule del palazzo che sarà deciso il tutto.