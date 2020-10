Catania, il club chiede il rinvio del match contro la Ternana: attese risposte dalla Lega

"Sono furioso, sicuramente aspettiamo le decisioni di un uomo di equilibrio ed esperienza come Ghirelli. Si deve finalmente andare incontro a questi problemi, se dovessero capitare in futuro. Dopo tutto quello che abbiamo vissuto spero che la Lega possa posticipare la gara con la Ternana a giovedì".

Parole, come riferisce La Sicilia - ed. Catania di Maurizio Pellegrino, Dt del Catania. La squadra, in quel di Francavilla, ha vinto e portato a casa tre punti, ma la trasferta pugliese non è stata affatto semplice. Il giorno prima della partenza, in casa etnea sono stati infatti riscontrati quattro casi di positività al Covid-19, uno solo tra i calciatori (Reginaldo, con bassa carica virale), e ovviamente i quattro tesserati sono stati posti in immediato isolamento; la Lega ha però imposto la partenza per il resto del gruppo squadra che ha però dovuto ripetere i tamponi il giorno del match nella città pugliese. Con conseguenti ritardi su tutti gli orari possibili, tanto che è stato annullato anche il rientro in aereo in Sicilia (il club ha stimato una perdita di 8mila euro per i biglietti aerei già acquistati), con gli uomini d Raffaele che hanno viaggiato in pullman, arrivando in città alle 5 di stamani.

Domani sera il match contro la Ternana, che non ha invece viaggiato: il Catania ha espresso il suo volere, oggi ci sarà un colloquio telefonico tra il club e il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli per arrivare a una soluzione.