Salvo Pogliese, sindaco di Catania, è alle prese con il dissesto finanziario del Comune e deve risolvere la grana stipendi ai dipendenti. Ai colleghi de La Gazzetta dello Sport - edizione Sicilia & Calabria - ha quindi rivelato come la società calcistica etnea possa dare speranza per il rilancio della stessa città: "Il calcio può aiutare a incrementare la promozione di un territorio, quello etneo, che continua a essere gettonato dai turisti di tutto il mondo. Per la città sarebbe davvero un validissimo aiuto a livello psicologico. Una promozione in Serie B della società potrebbe accompagnare la rinascita della città. Sono sicuro che anche la città potrà reagire. Anche se questo è un periodo delicato della storia di Catania. Il calcio darà sicuramente una mano".