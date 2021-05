Catania, il sindaco: "Tacopina sente Ferraù. E c'è una compagnia area interessata al club"

Dalle colonne del quotidiano La Sicilia, come riferisce tuttocalciocatania.com, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha parlato del futuro del Catania: "Alla fine si troverà il bandolo della matassa ma bisogna restare uniti. Ci sono più contatti, in Italia ma anche all’estero. Una compagnia aerea straniera sembra seriamente interessata. Questo mi è stato riferito, sono sicuro che la Sigi saprà valutare attentamente ogni proposta. Tacopina? C’è stato uno scambio di messaggi tra Ferraù e Joe, è una trattativa tra privati e da parte mia non posso spingermi oltre. Non mi sento però di escludere nulla, vorrei solo che trionfasse l’amore per il Catania”.