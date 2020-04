Catania, in arrivo i pagamenti degli stipendi. La cessione resta in stand-by

Boccata d'ossigeno in casa Catania. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, entro fine aprile verranno saldate le spettanze di gennaio e febbraio. Il club infatti sarebbe riuscito a trovare la cifra necessaria, per primi a partire da oggi verranno pagati gli stipendi più bassi, poi a salire ed entro fine mese tutti dovrebbero essere saldati. Non ci sono invece al momento ulteriori novità per quanto riguarda la cessione del club.