Catania, in dubbio il futuro del club. Il Tribunale dichiara fallita la holding a capo del club

Brutte notizie per il Catania, che vede il futuro davvero appeso a un filo.

Come riferisce il Corriere dello Sport, infatti, ieri mattina è stata pubblicata la sentenza con cui la Sezione fallimentare del Tribunale ha dichiarato fallita la holding Finaria, che detiene il 94% del club siciliano.

Una situazione che segue a quanto accaduto a marzo, quando proprio il tribunale aveva concesso il concordato preventivo. Ma, come evidenzia il quotidiano, "la Sezione fallimentare stigmatizza l'atteggiamento di Finaria, cui veniva chiesto, a seguito di un atto straordinario come il concordato, "una diligenza e una puntualità nella illustrazione dei fatti giuridici, economici e contabili" per facilitare il ruolo di controllo del Tribunale. Tale meritevolezza non c'è stata e ciò ha pesato sulla vicenda, costringendo i giudici a revocare il concordato in bianco e procedere con la dichiarazione di fallimento sollecitata dalla Procura". La holding è ora pronta ad appellare la sentenza, ma i dubbi sul futuro del club rimangono vivi.

A ogni modo, "Sigi ha confermato che procederà per la propria strada, auspicando che il mancato pagamento di stipendi non abbia ripercussioni sul club. In verità, allo stato, si profilano due punti di penalizzazione, mentre non dovrebbero esserci problemi - essendo scaduti i termini dopo la messa in mora - sul mantenimento dell'organico".