Catania, in panchina potrebbe tornare Lucarelli

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In casa Catania il primo dubbio da risolvere è quello legato all'allenatore. Andrea Sottil non verrà confermato e bisogna individuare il tecnico prima di procedere con una campagna acquisti che verosimilmente rivoluzionerà, e non di poco, il gruppo rossoazzurro. Tra i vari nomi che circolano in queste ore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è fatto anche quello di Cristiano Lucarelli. Il tecnico di Livorno potrebbe riprendere il discorso lì dove lo aveva lasciato, la sconfitta in semifinale playoff ai rigori contro la Robur Siena nell'estate 2018. Tornato nella sua città, la parentesi in B con gli amaranto è stata breve, con un esonero dopo pochi mesi. Ecco quindi che Lucarelli e il Catania potrebbero ritrovarsi.