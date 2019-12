© foto di Giuseppe Scialla

Secondo quanto raccolto da Futurapress.it nella giornata di oggi ci sarebbe stata una nuova accelerazione per il passaggio di proprietà del Catania. È infatti in corso presso lo studio legale Gitto un incontro fra i rappresentanti del club etneo e una cordata di imprenditori non siciliani. Un gruppo diverso da quello di Raffaello Follieri, che resta sullo sfondo e non è ancora tagliato fuori, che potrebbe nelle prossime ore provare a trovare un accordo per il passagio di consegne.