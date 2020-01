Catania, la nuova cordata delega due esperti per la trattativa

Un commercialista e un legale per avviare contatti con società

(ANSA) - CATANIA, 04 GEN - Fa un passo avanti la cordata che avrebbe intenzione di avviare una trattativa per l'acquisizione del Calcio Catania. Il 'Comitato promotore', dopo essersi costituito con un atto notarile, rende noto di avere "delegato lo studio commercialistico Paladino e quello legale Castelli", in qualità di "consulenti del gruppo di imprenditori che desiderano rilevare il club rossazzurro, per tutti gli aspetti extra sportivi". Il mandato di gestione del 'Comitato promotore' è stato conferito a quattro persone: Fabio Pagliara, nel ruolo di presidente, Antonio Paladino, nel ruolo di vice presidente, Girolamo Di Fazio, nel ruolo di tesoriere e Maurizio Pellegrino, nel ruolo di segretario. I prossimi passi, annuncia il Comitato, saranno, quelli di "contattare la società Calcio Catania nei modi previsti quando si imbastisce una proposta di trattativa e avviare tutte le procedure previste dalla legge per ottenere le necessarie attestazioni". "Ecco perché - si spiega in una nota - per rispetto nei confronti di tutte le parti coinvolte e della città, in questa fase il Comitato sarà rappresentato esclusivamente dallo studio Paladino e dallo studio Castelli. Terminato il loro compito, se, così come ci si augura, tutto sarà andato per il meglio - conclude la nota del 'Comitato promotore' - sarà la volta delle componenti, alle quali sarà affidato l'aspetto prettamente sportivo, dire la loro". (ANSA).