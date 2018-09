Catania, Llama: "Stiamo cercando di arrivare al top"

© foto di Federico De Luca

Al termine dell'amichevole con la Vibonese, ha parlato il centrocampista argentino del Catania Cristian Llama: "In queste ultime settimane sto cercando di trovare il top dal punto di vista atletico per arrivare al massimo della condizione per la prima di campionato. Non abbiamo giocato come contro il Verona perchè in quel caso affrontavamo una squadra che cercava di giocare. La Vibonese era molto chiusa, aspettando sempre il contropiede. Ci abbiamo messo tutto. Piano piano stiamo riuscendo a conoscerci, credo ci riusciremo al meglio. Il mio ritorno a Catania? La gente è sempre la stessa. Dobbiamo essere concentrati, stare sul pezzo", riporta TuttoC.com.