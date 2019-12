Catania, Llama verso il ritorno in patria: c’è il Gimnasia di Mendoza

Il futuro del centrocampista Cristian Llama sarà lontano da Catania e dall’Europa. Il classe ‘85 sarebbe infatti in procinto di tornare in patria per vestire nuovamente la maglia dell’Atletico Gimnasia y Esgrima di Mendoza dove ha già giocato nel 2018 collezionando 11 presenze e due reti prima di tornare al Catania. Lo riferisce Tuttosport.